Fluminense anuncia contratação do volante Airton por uma temporada

Um dia antes de estrear no Campeonato Carioca, o Fluminense mostrou que segue se movimentando no mercado de transferências e anunciou a contratação de mais um reforço para este ano. Trata-se do volante Airton, de 27 anos, que defendeu o Botafogo na última temporada mas não atua desde junho por causa de uma grave lesão.

Após quatro anos vestindo a camisa botafoguense, Airton ficou livre no mercado ao término do ano passado, depois que seu contrato com o clube alvinegro terminou. O jogador, então, passou a conversar com o Fluminense e assinou vínculo por um ano com o time das Laranjeiras.

“Fico muito feliz por estar chegando a um grande clube como o Fluminense. Feliz por estar vestindo uma camisa tão pesada como essa. A cobrança vai ser grande, mas os jogadores que estão no clube, junto com outros que podem chegar, sabem que o Fluminense tem que brigar por títulos e coisas grandes. Espero poder fazer um grande trabalho junto com o grupo”, declarou.