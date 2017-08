Fluminense anuncia contratação de atacante que disputava a Série D do Brasileiro

O novo reforço do clube carioca, mais nova aposta de Abel para o setor ofensivo, vai vestir a camisa de número 18. Ele já vinha treinando há alguns dias no CT do clube, mas só agora teve a sua contratação oficializada.

Romarinho foi indicado pelo técnico Abel Braga, de quem chamou a atenção na partida entre o time carioca e a equipe potiguar pela primeira fase da Copa do Brasil deste ano. O atacante deu a assistência para um dos gols do time na derrota por 5 a 2 para o Fluminense.

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Romarinho, que disputava a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Globo, do Rio Grande do Norte. O jogador, de 23 anos, que tem como principal característica a velocidade, assinou um vínculo com o clube carioca até o fim do Campeonato Carioca de 2018.

Abel comandou um treinamento tático nesta quinta para ajustar a equipe do Fluminense que enfrentará o Vasco, no próximo sábado, às 16 horas, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico terá à disposição o volante Richard, contratado por empréstimo até o fim do ano junto ao Atibaia, clube do interior de São Paulo, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Assim, está à disposição de Abel para o clássico contra o Vasco.

O grupo do clube das Laranjeiras deverá finalizar a preparação para o clássico carioca nesta sexta-feira. Atualmente, o Fluminense é o oitavo colocado do Brasileirão, com 30 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, sexto melhor da competição e que está, portanto, no G6.

LEIA TAMBÉM: Cuesta é vetado e Guto Ferreira faz mistério no Inter para enfrentar o Náutico