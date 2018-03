Flu e Botafogo decidem Taça Rio e quem jogará pelo empate na semi do Carioca

Fluminense e Botafogo fazem a final da Taça Rio neste domingo, às 17 horas, no Maracanã. Quem vencer, além de garantir o título do segundo turno, também terá o direito de jogar pelo empate nas semifinais do Campeonato Carioca.

Se o time tricolor for campeão, vai pegar o Vasco com o direito de jogar pela igualdade. Se der Botafogo, o time alvinegro vai encarar o próprio Fluminense. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara, é o outro semifinalista.

O Fluminense está em uma crescente na competição e está invicto na Taça Rio. Em sete jogos, venceu quatro e empatou três. Na mais recente dessas igualdades, o 1 a 1 com o Flamengo, garantiu a vaga para a decisão.

Outro retrospecto a favor do time tricolor é a invencibilidade em clássicos na atual temporada. São três empates, contra Botafogo (0 a 0), Vasco (1 a 1) e Flamengo (1 a 1) e uma goleada por 4 a 0 sobre o time rubro-negro. “O importante é continuar assim, sem perder clássicos”, afirmou Abel Braga.

E para continuar assim, o treinador deve repetir a equipe da semifinal da Taça Rio. A tendência é que o Fluminense entre em campo novamente no esquema com três zagueiros, formado por Renato Chaves, Gum e Ibañez.

O Botafogo vem de campanha irregular no returno e só garantiu a vaga para a semifinal da Taça Rio na última rodada. Em sete jogos até chegar à final, venceu quatro vezes, perdeu duas e empatou outra. Conseguiu o direito de disputar o título da Taça Rio graças a uma vitória sobre o Vasco por 3 a 2, nas semifinais.

Para a partida, o técnico Alberto Valentim terá ao menos uma novidade na escalação. Com o goleiro Gatito Fernandez convocado para a seleção paraguaia, o veterano Jefferson, de 35 anos, terá nova oportunidade de atuar como titular.

Jefferson está fora do gol do Botafogo desde a semifinal da Taça Guanabara, quando o time alvinegro perdeu por 3 a 1 para o Flamengo e foi eliminado do primeiro turno. O restante da equipe deve ser a mesma da semifinal.