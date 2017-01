Florida Cup, que marca estreia de Ceni como técnico, começa neste domingo

A Florida Cup, torneio de pré-temporada disputado nos Estados Unidos em janeiro, começa neste domingo e poderá ter uma final entre São Paulo e Corinthians na primeira competição oficial do agora técnico Rogério Ceni. A competição sofreu algumas desistências. Internacional e Flamengo não vão disputar o torneio. Mesmo assim haverá equipes de tradição. Além dos rivais paulistas estarão presentes os também brasileiros Bahia, Atlético Mineiro e Vasco, os argentinos Estudiantes e River Plate e os alemães Bayer Leverkusen e Wolfsburg.

As ausências de Internacional e Flamengo se devem ao atraso das férias por conta do acidente com o avião da Chapecoense, no final de novembro, o que postergou em uma semana a última rodada do Campeonato Brasileiro, em dezembro. A tabela da Florida Cup também foi alterada, adiando, por exemplo, um jogo do Corinthians, que estrearia neste dia 15, mas só vai entrar em campo no dia 18.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

A competição foi dividida em duas fases, a primeira chamada de Challenge com os clubes representando países. Esta fase começa neste domingo e termina no dia 15, quando se iniciam os playoffs. São Paulo e Corinthians entram nesta etapa, que vai até o dia 21.

O São Paulo, que só estreia no dia 19, preferiu realizar toda a pré-temporada nos Estados Unidos. A delegação chegou na última sexta-feira em Orlando com um grupo de 28 jogadores, dirigentes e comissão técnica. Antes da estreia, o time de Rogério Ceni fará dois jogos treinos durante a próxima semana, nos dias 12 e 15.

Já o Corinthians ainda sequer se reapresentou. O time só volta aos treinos nesta quarta-feira e depois segue viagem para a pré-temporada. Também será a estreia do técnico Fábio Carille como treinador efetivado.

VERÓN – O Estudiantes, de La Plata, contará com um grande reforço: o veterano meia Juan Sebastian Verón, que retorna aos gramados depois de assinar um contrato de 18 meses com o time argentino.

Aos 41 anos, Verón decidiu abandonar a aposentadoria e já voltou a treinar nos últimos meses para melhorar o seu condicionamento físico. E ele deverá fazer a sua reestreia neste domingo, quando o Estudiantes encara o Bayer Leverkusen, da Alemanha, pela fase Challenge da competição.