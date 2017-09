Flamenguistas são detidos após briga e confusão antes da final da Copa do Brasil

Ingressos falsificados e torcedores tentando mudar de setor no estádio do Maracanã, no Rio, fizeram com que uma grande confusão tivesse início antes do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira. Alguns torcedores foram detidos após entrarem em choque com a Polícia Militar.

Cerca de uma hora antes da bola rolar, um grupo de torcedores rubro-negros tentaram mudar de setor no estádio. Uma das grades que separavam os espaços foi arrebentada e os flamenguistas mudaram do setor sul para o leste. Enquanto isso, outros depredavam o Maracanã, enquanto que seguranças particulares tentavam impedir a confusão.

Muitos torcedores do Flamengo pularam as grandes. Uma garota chegou a levar um chute no rosto quando tentava fazer o mesmo e foi atingida por um flamenguista.