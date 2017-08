Flamenguistas protestam em aeroporto e Guerrero é contido após discussão

Diante das cobranças de parte da torcida nesta quinta no saguão do aeroporto, Guerrero não reagiu bem. Ao ouvir críticas de um flamenguista, que pedia para a equipe “dar o sangue” e questionou o salário do peruano, o atacante reagiu e confrontou o torcedor, precisando ser contido por um segurança.

A derrota de virada para o Santos, na última quarta-feira, no Pacaembu, deixou os ânimos à flor da pele no Flamengo. Não só por parte dos torcedores, que compareceram ao Aeroporto Santos Dumont nesta quinta para protestar, mas também dos jogadores, principalmente o centroavante Paolo Guerrero.

Foram pouco mais de 20 torcedores que compareceram ao aeroporto no protesto desta quinta-feira. Apesar da desavença de um deles com Guerrero, o peruano não foi o principal alvo das críticas, mas sim a diretoria e o técnico Zé Ricardo. À equipe, os flamenguistas pediram “disposição”, acusaram “covardia” dos jogadores e avisaram: “Acabou a paz”.

A derrota por 3 a 2 para o Santos distanciou ainda mais o Flamengo da briga pelo título do Brasileirão. A equipe estacionou nos 29 pontos, na quinta colocação, já a 15 do líder Corinthians. Com Zé Ricardo pressionado, um triunfo sobre o Vitória neste domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, é fundamental para os cariocas.

