Flamenguistas elogiam trabalho de Rueda e técnico exalta ‘comprometimento’

O Flamengo venceu o Atlético-PR por 2 a 0 neste domingo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, onde chegou aos 35 pontos no Campeonato Brasileiro e se garantiu na quinta posição da tabela nesta 22ª rodada da competição. Além disso, o time acumulou o quarto jogo seguido sem sofrer gols se forem levadas em conta as duas partidas que travou com o Botafogo pelas semifinais da Copa do Brasil.

Este bom momento coincidiu com a chegada do técnico Reinaldo Rueda, que estreou no comando da equipe no confronto de ida do mata-mata e de lá para cá acumulou um empate e três vitórias em quatro partidas. Ao analisarem este fato, os jogadores flamenguistas exaltaram o bom início de trabalho realizado pelo treinador colombiano, contratado para substituir o demitido Zé Ricardo, hoje à frente do Vasco.

“Cada treinador tem sua tática, seu estilo. A gente veio de uma época que estávamos sofrendo gols até um pouco fáceis pela situação do jogo. Acho que o time tomou essa consciência. O trabalho do Rueda fez com que estivéssemos mais compactos e isso ajuda defensivamente. Jogo a jogo vamos ganhando confiança com esse tipo de resultado, sem tomar gols. É importante para o time crescer”, ressaltou o goleiro Diego Alves após o triunfo sobre o Atlético-PR.