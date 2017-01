Flamengo renova empréstimo e Leó jogará Libertadores pelo Atlético-PR

Titular do Atlético Paranaense na boa campanha do clube de Curitiba no Brasileirão do ano passado, o lateral-direito Léo vai continuar na Arena da Baixada em 2017. O jogador foi confirmado nesta quinta-feira como reforço do Atlético, uma vez que sua permanência para a Libertadores não estava garantida.

Léo pertence ao Flamengo, que fez jogo duro para liberá-lo mais uma vez. A negociação só foi dada por encerrada nesta quinta-feira pela diretoria paranaense, que enfim confirmou que terá Léo por empréstimo por mais um ano. Agora, entretanto, ele terá uma cura concorrência: de Jonathan, ex-Fluminense e Cruzeiro.

LEIA TAMBÉM: Luverdense se despede da torcida na Série B com vitória sobre o Goiás por 1 a 0

“Este ano, eu permaneço aqui com força, com a mesma garra e, se Deus quiser, conseguir muitos títulos. Eu vou continuar honrando este manto aqui para o resto da minha vida. Ano passado, tive um ano bom. Para este ano, pretendo manter a mesma forma ou, quem sabe, melhor para, no decorrer do ano, conseguir vários títulos e a permanência na Libertadores do ano que vem”, afirmou o jogador ao site do Atlético-PR.

O clube da Arena da Baixada estreia na fase preliminar da Libertadores contra o Millonarios, da Colômbia. Até aqui, já contratou os meias Felipe Gedoz e Carlos Alberto, o lateral-direito Jonathan e os atacantes Grafite e Luiz Henrique. Além disso, conseguiu renovar com Léo, Thiago Heleno e Paulo André, mantendo a base de 2016. Perdeu apenas o meia Hernani, que foi para a Rússia.