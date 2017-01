Flamengo perde os 100% de aproveitamento; Fluminense e Cruzeiro passam na Copa SP

Três jogos encerraram a terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite deste domingo. Atual campeão, o Flamengo perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar com o São Caetano-SP, mas mesmo assim terminou na liderança da sua chave. Já Cruzeiro e Fluminense se classificaram à segunda fase.

O Flamengo não conseguiu terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento ao empatar o confronto direto com o São Caetano por 1 a 1, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Vinícius Júnior abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo e Morais, contra, deixou tudo igual no começo da segunda etapa. Os donos da casa tiveram um jogador expulso e os cariocas pressionaram nos minutos finais, mas um gol foi anulado quase nos acréscimos e o resultado continuou o mesmo.

Os dois times terminaram empatados com sete pontos, mas o Flamengo foi o líder do Grupo 23 por conta do saldo de gols (6 contra 4) e na próxima fase vai ter pela frente o Nacional-SP. Já o São Caetano jogará contra o Goiás, que terminou com 100% de aproveitamento no Grupo 24.

Em um confronto direto valendo a vice-liderança do Grupo 22, o Cruzeiro ganhou do União Mogi-SP por 2 a 0, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP), e se classificou com seis pontos. O próximo adversário será o Bahia.

Já o Fluminense ganhou do Grêmio Osasco-SP por 2 a 1 , no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), e ficou na vice-liderança do Grupo 27, com seis pontos, tendo pela frente o Figueirense na próxima fase. O time paulista foi líder por conta do saldo de gols (5 contra 2) e vai enfrentar o Juventus-SP.

