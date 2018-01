Flamengo oficializa contratação do atacante Marlos Moreno

A diretoria do Flamengo oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Marlos Moreno. O colombiano, que já estava treinando com os demais jogadores do clube, assinou contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro deste ano. Ele pertence ao Manchester City.

Moreno já estava no Rio de Janeiro desde o fim de semana. Mas só foi confirmado nesta terça após passar pelos exames médicos e acertar os detalhes burocráticos. O jogador já treinava com o grupo na segunda, no CT do Flamengo, sob a ordens do técnico Paulo César Carpegiani.

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Moreno chega ao time carioca por indicação do técnico Reinaldo Rueda, que deixou o clube para comandar a seleção do Chile. Apesar da saída do treinador, a diretoria manteve a ideia de contratar o reforço para o seu setor ofensivo.