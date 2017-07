Flamengo estreia Diego Alves e tenta diminuir distância para o Corinthians

Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, o Flamengo enfrenta o líder Corinthians neste domingo, em São Paulo, no Itaquerão, pela 17ª rodada, com o objetivo de reduzir a distância que o separa do adversário – hoje é de 12 pontos.

A única novidade confirmada pelo técnico Zé Ricardo será a estreia do goleiro Diego Alves, contratado do Valencia. Após 12 dias de treino, ele assume o lugar que vinha sendo ocupado por Thiago e, no último jogo, por Alex Muralha.

LEIA TAMBÉM: Pouco aproveitado, Clayton pode trocar o Corinthians por clube da Itália

Mas Zé Ricardo também pode trocar Rafael Vaz por Juan. Um erro do zagueiro terminou em gol do Santos na partida da última quarta-feira, quando o Flamengo perdeu por 4 a 2 mas mesmo assim se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Após o jogo, o diretor de futebol Rodrigo Caetano cobrou os atletas e teve uma discussão ríspida com Vaz. Após a partida, Zé Ricardo classificou a discussão como normal após um jogo tenso. Vaz, no entanto, pode perder a vaga de titular.