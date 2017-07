Flamengo estreia Diego Alves e tenta diminuir distância para o Corinthians

Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, o Flamengo enfrenta o líder Corinthians neste domingo, em São Paulo, no Itaquerão, pela 17ª rodada, com o objetivo de reduzir a distância que o separa do adversário – hoje é de 12 pontos.

A única novidade confirmada pelo técnico Zé Ricardo será a estreia do goleiro Diego Alves, contratado do Valencia. Após 12 dias de treino, ele assume o lugar que vinha sendo ocupado por Thiago e, no último jogo, por Alex Muralha.

Mas Zé Ricardo também pode trocar Rafael Vaz por Juan. Um erro do zagueiro terminou em gol do Santos na partida da última quarta-feira, quando o Flamengo perdeu por 4 a 2 mas mesmo assim se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Após o jogo, o diretor de futebol Rodrigo Caetano cobrou os atletas e teve uma discussão ríspida com Vaz. Após a partida, Zé Ricardo classificou a discussão como normal após um jogo tenso. Vaz, no entanto, pode perder a vaga de titular.