Flamengo esquece Copa Sul-Americana e busca manter foco no jogo contra o Santos

Preocupado em obter uma vaga na Copa Libertadores, o Flamengo faz um confronto decisivo neste domingo contra o Santos, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe carioca está em sexto com 53 pontos, seis a menos do que o adversário, quarto colocado e hoje garantido na fase de grupos da Libertadores. Assim, para obter uma vaga direta, precisa ganhar as últimas partidas – e torcer para o Santos perder as duas.

Uma outra possibilidade para assegurar a vaga na fase de grupos seria conquistar a Copa Sul-Americana. E é justamente o desgaste da competição que promete atrapalhar o Flamengo. Depois de vencer a ida da semifinal na última quinta-feira por 2 a 1 contra o Junior Barranquilla, a equipe faz o duelo da volta já na próxima quinta, na Colômbia.