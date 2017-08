Flamengo e Veteranos retornam após rodada adiada

No Fla, o 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos já teve emoção na última terça-feira, com o início dos torneios voltados às crianças. No Pré-Mirim, os resultados foram Cartucho Express 4 x 3 Boi Que Mia e Burg’s Hamburgueria 8 x 1 Pague Menos. Já na categoria Mirim, a rodada de abertura teve dois empates: Z Sport 1 x 1 Pastelaria do Porfírio e Brandili 1 x 1 Restaurante Prato Quente.

Já no Clube Veteranos, o 54º Campeonato 50 Anos Soredavea também vai para a quarta rodada da primeira fase das categorias Intermediária, Master e Sênior.

Até o momento, três jogadores estão empatados na artilharia da categoria Intermediária, com quatro gols: Diogo (Opticas Optilar), Paulo Henrique (Supermercados Pérola) e Vinicius (Z Sport). No Sênior, Luciano, do Hitscolor, é o principal goleador, com 10 gols. Por fim, no Master, Nilton, do Distema Decorações, aparece em primeiro na artilharia, com 5 gols.

LEIA TAMBÉM: Jair Ventura valoriza empate do Botafogo com o Fla: 'Nosso time foi valente'