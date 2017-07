Flamengo e Veteranos iniciam torneios internos

A partir desta sexta-feira a bola começa a rolar no Flamengo Futebol Clube, com a rodada de abertura do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos. Assim como no torneio realizado no primeiro semestre, são dez categorias em disputa. Entre esta sexta e sábado, ocorre a primeira rodada do Intersênior, Sênior, Super Sênior, Interjovem e Feminino.

Na terça-feira, começam os jogos do Pré-Mirim, Mirim e Infantil. Por fim, na quinta-feira está marcada a abertura das categorias Master e Super Master. No geral, incluindo todas as categorias, são 71 equipes participantes e cerca de 860 jogadores inscritos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Serão 522 jogos no total. “A expectativa é das melhores, tendo em vista o último campeonato que já foi uma festa desde a garotada até o pessoal do Master. O que nos deixa felizes é que o sócio do Flamengo entende o nosso propósito, tanto que no último campeonato foram aplicados apenas 9 cartões amarelos em 476 jogos”, disse o presidente do Flamengo, Mauro Borgatto.