Flamengo e Veteranos começam com média de 6 gols

As competições de futebol minicampo do Flamengo e do Clube Veteranos, de Americana, começaram com boa média de gols no último fim de semana. A rodada de abertura das do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos, no Flamengo, teve 97 gols em 16 jogos pelas categorias Intersênior, Sênior, Super Sênior, Interjovem e Feminino, média de 6 por partida.

Nesta terça-feira, começam as disputas do Pré-Mirim, Mirim e Infantil, a partir das 19h15. Por fim, na quinta-feira está marcada a abertura das categorias Master e Super Master.

LEIA TAMBÉM: Embalado por reforços, Atlético-PR busca reação no Brasileirão contra Ponte Preta

No Clube Veteranos, a primeira rodada do 54º Campeonato 50 Anos Soredavea teve média de gols ainda melhor que no Flamengo: 51 gols em oito partidas, média de 6,3 por jogo. O destaque ficou por conta do Hitscolor, que goleou o Multieixos por 7 a 2 pela categoria Sênior.