Flamengo diz que punirá Rhodolfo e Vizeu, mas despista: ‘Fica internamente’

O diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, se pronunciou nesta segunda-feira sobre o entrevero entre o zagueiro Rhodolfo e o atacante Felipe Vizeu ocorrido no último domingo, na vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O dirigente garantiu que ambos serão punidos, mas despistou sobre a sanção.

“Vim aqui fazer comunicado aos torcedores sobre os atletas Felipe Vizeu e Rhodolfo. É algo que o Flamengo não compactua e lamenta. Não é a imagem que queremos passar. Aplicamos o que é previsto em contrato com eles e no regulamento interno. Qualquer tipo de punição pecuniária não vai ser comunicada. Fica internamente”, declarou.

Durante o primeiro tempo, quando o Flamengo já vencia por 2 a 0, Rhodolfo e Vizeu se desentenderam após cobrança de escanteio do rival e quase se agrediram. Minutos depois, o atacante marcou o terceiro gol e fez gestos obscenos na direção do zagueiro, que, por sua vez, “prometeu” agredi-lo no intervalo.