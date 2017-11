Flamengo define mais sete finais até sábado

O Flamengo Futebol Clube, de Americana, define entre hoje e sábado mais sete decisões do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos. Por enquanto, apenas as finais da garotada já são conhecidas e estão marcadas para a próxima terça-feira, depois de terem sido adiadas na última terça por causa do mau tempo: Cartuchos Express x Pague Menos (Pré-Mirim), Inovaprint x Prato Quente (Mirim) e Restaurante Le Pettit x Ameristamp (Infantil).

Nesta quinta, Hotel Boa Vista e Up Hill Bike Shop jogam por um empate diante de Carvão Mato Grosso e Torina Madeiras, respectivamente, para avançarem à final da categoria Master. No Super Master, Tacobrilho e Ecosu Sucatas podem perder por até um gol de diferença que eliminam Fort Conexões e SnapOn, respectivamente. Os jogos começam às 19h15.

A rodada segue amanhã com as semifinais do Sênior e Super Sênior, e sábado com os confrontos decisivos do Interjovem, Intersênior e Feminino, que já tem o Ecosu Sucatas aguardando seu adversário na final, que sairá do duelo entre Mix da Beleza x Esper Embalagens.