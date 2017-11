Flamengo conhece primeiros finalistas nesta terça

Os primeiros finalistas do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos serão conhecidos na noite desta terça-feira, quando acontecerão os jogos de volta das semifinais das categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil. No Pré-Mirim, as partidas de ida entre Supermercados Pague Menos x Burg’s Hamburgueria e Cartucho Express x Kintal Lanches terminaram empatadas e, em caso de nova igualdade, haverá disputa de pênaltis. Foto: Arquivo / O Liberal

No Mirim, o Inovaprint defende excelente vantagem sobre a Brandili, com a vitória por 9 a 2 conquistada no primeiro jogo, enquanto o Restaurante Prato Quente pode perder por até um gol de diferença para a Pastelaria do Porfírio que se classifica para a decisão. Por fim, pela categoria Infantil, o Ameristamp pode perder para a Limpadora Carpetex por até três gols e o Restaurante Lê Pettit joga por um empate diante do Restaurante Sushidô. Na rodada do último fim de semana, foram encerradas as repescagens de cinco categorias.

No Clube Veteranos, a primeira fase do 54º Campeonato 50 Anos Soredavea também chegou ao fim. Supermercados Pérola e Z Sport (Intermediária), Pro Ar Condicionados e Hitscolor (Sênior) e Tabatex Têxtil e Não+Pelo (Master) avançaram diretamente para as semifinais, enquanto os outros seis times restantes de cada categoria precisarão disputar as repescagens.