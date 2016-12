Flamengo confirma renovação com Márcio Araújo e amplia vínculos de Arão e Muralha

Ainda tímido no mercado de transferências, o Flamengo anunciou nesta quarta-feira a renovação e a ampliação dos contratos de alguns jogadores. Foram os casos do goleiro Alex Muralha, dos volantes Willian Arão e Márcio Araújo e do zagueiro Juan.

A renovação do contrato de Márcio Araújo com o Flamengo já vinha sendo dada como certa nos últimos dias, mas só agora acabou sendo oficializada pelo clube. E o novo acordo com o jogador será válido até o final da próxima temporada.

Márcio Araújo, de 32 anos, está no Flamengo desde 2014, quando marcou o gol do título do Campeonato Carioca. Desde então, vem sendo titular em quase todo o período, embora enfrente resistência da torcida. Agora teve o seu contrato renovado com o Flamengo, assim como fez o zagueiro Juan, em acordo que havia sido acertado antes mesmo do final do Campeonato Brasileiro.

Já Alex Muralha e William Arão tiveram seus contratos ampliados após se destacarem no primeiro ano em que defenderam o Flamengo, recebendo uma valorização salarial. O acordo do goleiro passa a ser válido até o término da temporada 2020. Já o vínculo com o volante chegará ao fim apenas em 2019.

Se renovou os contratos dos quatro jogadores, o Flamengo anunciou até agora a chegada de apenas um reforço, o lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco. Terceiro colocado no último Brasileirão, o time disputará em 2017 a Copa Libertadores. O primeiro compromisso oficial do ano está previsto para 29 de janeiro, como mandante, contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca.

