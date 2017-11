Flamengo busca vitória no Rio para jogar tranquilo na Colômbia por vaga na final

A boa vitória diante do campeão brasileiro Corinthians no último fim de semana e a chance de salvar o ano com a conquista de um título internacional prometem encher o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, às 21h45, quando o Flamengo recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Apesar da bronca da torcida com o desempenho irregular no Campeonato Brasileiro, quase 30 mil rubro-negros já haviam garantido ingresso até a véspera da partida.

A expectativa é que o time repita o desempenho do primeiro tempo contra o Corinthians, quando o Flamengo foi ofensivo e marcou três gols em apenas 25 minutos. Vencer a partida de ida é fundamental para a equipe brasileira, mas uma das principais preocupações do técnico colombiano Reinaldo Rueda é com a defesa, já que o regulamento prevê desempate no critério do gol qualificado.

A dupla de zaga não foi confirmada. Rhodolfo e Rafael Vaz foram titulares no último final de semana, mas a tendência é pelo retorno de Réver e Juan. “Réver está trabalhando bem, não tem nenhum problema. Se vou escalar (ele e Juan) é uma situação que vou decidir nas próximas horas”, desconversou Reinaldo Rueda. Na frente, o treinador não poderá contar mais uma vez com Paolo Guerrero – suspenso provisoriamente por suspeita de doping – e descartou Everton, que vem de lesão.