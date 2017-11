Flamengo busca se recuperar de tropeço para seguir no grupo da Libertadores

O Flamengo contou com a sorte na última rodada e permaneceu no G7 do Campeonato Brasileiro. Agora, o time rubro-negro visita o Coritiba nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35.ª rodada, com o objetivo de se recuperar na competição e permanecer no grupo que vai à Copa Libertadores em 2018.

No último domingo, a equipe vacilou e perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, fora de casa. O resultado irritou os torcedores, que protestaram ao longo da semana – inclusive nesta quarta-feira, na porta do CT George Helal, na zona oeste do Rio de Janeiro -, especialmente por conta da oscilação do time durante a competição.

Para a partida, a principal dúvida é a presença do meia Diego, que esteve com a seleção brasileira. O jogador voltou de Londres nesta quarta-feira e a tendência é que fique como opção para o segundo tempo. “Diego tem uma grande disposição e chegará para jogar. Vamos avaliar depois de viagem como chega, para conversarmos com ele, se vai ser titular ou reserva. Depende de como chega. Sua experiência e sua capacidade neste momento tão difícil serão importantes”, revelou o treinador colombiano Reinaldo Rueda.