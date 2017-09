Flamengo assina acordo de opção de compra de terreno para construir estádio

O sonho do Flamengo de ter a sua “casa própria” ficou mais próximo de se tornar realidade. A diretoria do clube carioca comunicou, no fim da noite de quarta-feira, que assinou um acordo que lhe dá a opção de compra de um terreno no Rio para a construção do seu próprio estádio.

De acordo com o clube, o terreno é localizado na avenida Brasil, na zona norte do Rio, com uma área de aproximadamente 160 mil metros quadrados. O próximo passo, segundo o presidente Eduardo Bandeira de Mello, é definir um projeto que possa viabilizar a construção do estádio pelo Flamengo.

“Demos um dos passos mais importantes dos últimos anos na história do clube. Temos um longo caminho, com trabalho árduo e passagem pelos órgãos internos do clube. Mas agora vamos trabalhar efetivamente, a partir de agora, na realização desse nosso sonho”, afirmou o vice-presidente de patrimônio do Flamengo, Alexandre Wrobel, à Fla TV, canal de vídeos do clube carioca.