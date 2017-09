Flamengo aproveita domingo para preparar time que jogará final da Copa do Brasil

O Flamengo utilizou a manhã deste domingo para intensificar a preparação com vistas à final da Copa do Brasil, que terá a primeira partida disputada na próxima quinta-feira – feriado da Independência do Brasil -, às 21h45, contra o Cruzeiro, no estádio do Maracanã, no Rio.

O elenco rubro-negro carioca iniciou as atividades com exercícios físicos na academia de musculação do CT Ninho do Urubu, no Rio. Depois, os jogadores foram para o gramado, onde foram orientados pelo técnico colombiano Reinaldo Rueda em trabalhos técnicos e táticos.

O treinador ainda tem algumas dúvidas para montar a equipe que enfrentará o time celeste. E as incertezas começam pelo gol: Alex Muralha ou Thiago? O primeiro voltou ao time titular na eliminação – nos pênaltis – diante do Paraná nas quartas de final da Copa da Primeira Liga e falhou no gol de empate no tempo regulamentar.