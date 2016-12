Pensando nos reforços financeiros para a temporada de 2017, o Flamengo oficializou nesta quinta-feira uma nova parceria. O time rubro-negro terá como patrocinador a marca do aplicativo de transporte Über. O clube não revelou os valores envolvidos no acordo.

A contrato inicial será de 45 dias, com a possibilidade de extensão do prazo. De acordo com o site oficial do clube, “a Uber terá a marca exposta na camisa de treino, microfones de entrevistas coletivas e ativação nas redes sociais”.

O aplicativo de transporte está vetado no Rio de Janeiro por um projeto de lei e luta pela sua legalização na capital fluminense. Atualmente, o Uber obteve permissão para atuar na cidade por meio de uma liminar concedida pela 6ª Vara de Fazenda Pública.