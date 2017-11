Flamengo tem primeiras finais definidas

Já na categoria Infantil, o Restaurante Lê Pettit jogou com o “regulamento debaixo do braço” diante do Restaurante Sushidô e avançou com o empate em 1 a 1, após ter vencido na ida por 5 a 3. Seu adversário na decisão será a Ameristamp, que voltou a golear a Limpadora Carpetex, desta vez por 6 a 2.

Na categoria Mirim, o Restaurante Prato Quente eliminou a Pastelaria do Porfírio, com vitória por 5 a 3, e vai brigar pela taça contra o Inovaprint, que massacrou a Brandili por 11 a 1 – na partida de ida, o Inovaprint já havia goleado, por 9 a 2.

O Flamengo conheceu na última terça-feira as três primeiras decisões do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos. Na categoria Pré-Mirim, Pague Menos e Cartuchos Express venceram Burg’s e Kintal Lanches, respectivamente, por 3 a 0, e avançaram para a decisão, que será disputada em jogo único terça-feira que vem.

Outras sete categorias do Flamengo ainda estão nas semifinais, seis delas com os jogos de ida entre ontem e amanhã. Nesta sexta-feira, ocorrem os primeiros duelos das semifinais do Sênior e Super Sênior.

No Clube Veteranos, a longa primeira fase de 13 rodadas do 54º Campeonato 50 Anos Soredavea terminou no último fim de semana e a partir deste sábado começam as repescagens das categorias Intermediária, Sênior e Master, reunindo as equipes que ficaram entre os 3º e 6º lugares. As duas melhores de cada categoria avançaram diretamente para as semifinais.

> FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

SEMIFINAIS

TERÇA-FEIRA (14/11)

Supermercados Pague Menos 3 x 0 Burg’s Hamburgueria (Pré-Mirim)

Cartuchos Express 3 x 0 Kintal Lanches (Pré-Mirim)

Restaurante Prato Quente 5 x 3 Pastelaria do Porfírio (Mirim)

Inovaprint 11 x 1 Brandili (Mirim)

Ameristamp 6 x 2 Limpadora Carpetex (Infantil)

Restaurante Lê Pettit 1 x 1 Restaurante Sushidô (Infantil)

HOJE (17/11)

19h15 – Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia x Agropet Mineiro/KZA9 Tintas (Sênior)

20h15 – Dino Automóveis x CRF Fisioterapia/Borba Odontologia (Sênior)

19h15 – Supermercados Pague Menos x Biscoitam (Super Sênior)

20h15 – Dpaschoal x Eraldo Tintas (Super Sênior)

SÁBADO (18/11)

15h15 – Jornal de Nova Odessa x Estúdio Cimbre Design (Interjovem)

16h20 – Ameripesca x JC Limpadora (Interjovem)

15h15 – PB Telhas Metálicas x Loom Arquitetura (Intersênior)

16h20 – A&J Lavanderia/Du Representações x Top Collor/Rest. Lê Pettit (Intersênior)

16h – Ecosu Sucatas x Max Limp (Feminino)

> VETERANOS

REPESCAGENS PRÉ-SEMIFINAIS

SÁBADO (18/11)

16h – Posto São Vito x Multieixos (Sênior)

17h – Casa do Construtor x Immaginare Móveis/Max Imóveis (Sênior)

16h – Acapulco Imóveis x Dinâmica Factoring (Master)

17h – Gonzaga Engenharia x Rodonaves Transportes (Master)

16h – Opticas Optilar x Atlanta Rolamentos (Intermediária)

17h – Jóia Calçados x São Lucas Saúde (Intermediária)