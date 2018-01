Firmino faz golaço, Liverpool vence jogo de sete gols e impõe 1ª derrota ao City

O Liverpool foi o responsável por impor a primeira derrota do Manchester City neste Campeonato Inglês. E com autoridade. Neste domingo, a equipe de Jürgen Klopp recebeu o líder da competição no Anfield Road, contou com um golaço do brasileiro Roberto Firmino para fazer 4 a 3 em um jogo eletrizante e acabou com a invencibilidade do adversário.

Líder disparado do Inglês, o City foi surpreendido por um início de segundo tempo arrasador do Liverpool, que marcou três vezes em dez minutos para definir a vitória. A marcação por pressão dos donos da casa forçou erros do adversário e fez a diferença em um duelo que se desenhava bastante equilibrado.

O resultado, porém, pouco mudou o panorama do City no campeonato. Afinal, o time de Pep Guardiola segue tranquilo na liderança da tabela graças a uma campanha histórica, que só conheceu sua primeira derrota após 22 rodadas. No sábado que vem, o duelo será diante do Newcastle, em Manchester, novamente pelo Inglês.