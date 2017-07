Firme no Corinthians, Fábio Carille ataca demissões de rivais: ‘Foi sacanagem’

O técnico Fábio Carille falou grosso e mostrou todo o seu descontentamento com as demissões de Eduardo Baptista, Dorival Júnior e Rogério Ceni de Palmeiras, Santos e São Paulo, respectivamente. Único treinador “sobrevivente” dos quatro principais clubes do Estado, o corintiano disse que fizeram “sacanagem” com seus colegas.

“Não acho legal. Das três, duas eu sei bem o que aconteceu e sei que fizeram sacanagem. Isso me deixa triste. Quando acontecem essas mudanças, fico chateado. Sei que agora vocês estão me olhando de uma outra forma, mas não vou mudar meu estilo. Sei que tem muita gente acreditando em mim agora e tenho minha linha de trabalho”, afirmou o treinador.

Ao ser questionado sobre quais treinadores ele estava se referindo, Fábio Carille se esquivou. “É antiético pra caramba falar. Vocês já sabiam que essa seria minha resposta. Tem coisas que vocês não vão saber nunca, aqui no Corinthians ou qualquer outro lugar. Isso vai ser sempre assim, pode ter certeza”, completou.