Fiorentina vence Juventus, ajuda Roma e embola disputa pela ponta do Italiano

A Fiorentina venceu a Juventus por 2 a 1 neste domingo, em casa, e deixou embolada a disputa pela ponta do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time visitante se manteve na liderança da competição, com 45 pontos, mas viu os principais concorrentes ao título encostarem na tabela de classificação.

A Roma, que mais cedo venceu a Udinese por 1 a 0, foi aos 44 pontos na segunda colocação. Já o Napoli derrotou o Pescara por 3 a 1, também neste domingo, e aparece em terceiro lugar, com 41. A vitória levou a Fiorentina para o oitavo lugar, com 30. A 20ª rodada da competição termina nesta segunda-feira com o confronto entre Torino e Milan, em Turim.

Na próxima rodada, a Juventus buscará a reabilitação contra a Lazio, no domingo, em casa, e a Fiorentina tentará manter o embalo no sábado, contra o Chievo, fora de casa. Já a Roma receberá o Cagliari com o objetivo de roubar a liderança.

Com a torcida a seu favor, a Fiorentina ignorou a sequência de quatro triunfos consecutivos da Juventus na competição e foi para cima da líder. Desta forma, abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com Nikola Kalinic. O croata recebeu passe de Bernardeschi e bateu cruzado para marcar.

O time anfitrião continuou melhor na partida e conseguiu ampliar aos oito minutos da etapa final, com Badelj, que lançou de longe com o objetivo de servir Chiesa, mas viu o companheiro de equipe não completar o passe e depois o quique da bola enganar o goleiro Buffon.

A Juventus ainda esboçou uma reação com um gol do argentino Gonzalo Higuaín, ex-Napoli, que diminuiu aos 13. Depois disso, aos 36, o seu compatriota Dybala teve a melhor chance de empatar em bola sobrada perto da pequena, mas o jogador finalizou por cima do gol com forte chute de perna esquerda.