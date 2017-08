Fio indica mudança no esquema de jogo

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Técnico novo, formação nova. Edson Fio comandou ontem seu primeiro treinamento como treinador do Rio Branco para a reta final da Copa Paulista com um novo esquema tático em mente para as quatro partidas que restam na primeira fase. Sem fazer mistérios, o ex-auxiliar de Edson Vieira, que se desligou do clube na segunda-feira, prometeu utilizar o 4-3-3, substituindo as variações entre 4-4-2 e 4-1-4-1 de seu antecessor.

Outra mudança já notada foi a diferença na programação dos treinos. Nesta terça-feira, o elenco treinou em dois períodos, com atividades físicas na parte da manhã e treinos táticos no campo do estádio Décio Vitta no período da tarde. O mesmo deve se repetir amanhã. Com Vieira, o grupo treinava diariamente apenas em um período, mas com maior intensidade e duração.

Mesmo com a má fase, o clima foi de descontração ontem, tanto que o goleiro Netto, aniversariante do dia, foi “presenteado” pelos companheiros com um banho de gelo, ovos e farinha de trigo. Fio espera que, “sob nova direção”, o elenco possa se motivar para buscar uma vaga.