Fio garante força ‘quase’ máxima para sua estreia

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em seu primeiro jogo à frente do Rio Branco, Edson Fio já terá mais sorte que seu antecessor, Edson Vieira, que deixou o clube nesta semana. O ex-auxiliar e agora técnico da equipe terá à disposição quase todo o elenco para montar o time para o duelo diante do Taboão da Serra, no sábado. É um fato novo se comparado aos problemas que Vieira enfrentou ao longo da Copa Paulista, quando teve de lidar com desfalques em todas as rodadas.

No sábado, Fio só não poderá contar com o lateral-direito Mima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o jogador já vinha frequentando o banco de reservas e dificilmente seria aproveitado. Outros três jogadores, entregues ao DM (Departamento Médico), já foram tratados como desfalques inéditos por Edson Vieira, mas suas ausências não são mais surpresa para Edson Fio: o volante Bismarck e os laterais esquerdos Rafael Borel e Michel – o último foi submetido a um exame de ressonância magnética na semana passada, que apontou ruptura do ligamento cruzado anterior e a necessidade de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Em comparação à última partida, contra o Desportivo Brasil, Fio ainda terá dois retornos. O zagueiro Rafael Rufino volta após cumprir suspensão e o meia-atacante Frank está recuperado de um desconforto na perna esquerda. Diante disso, na prática, o técnico do Tigre terá força máxima para enfrentar o Taboão.

Nos treinos de terça e quarta-feira, Fio priorizou as atividades de aproximação e finalização. A partir de hoje, o treinador deve começar a esboçar o time titular, que atuará no novo esquema 4-3-3.