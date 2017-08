Finalizada, escultura dá nova cara ao Décio Vitta

A fachada da entrada principal do estádio Décio Vitta, na Avenida Carmine Feola, ganhou uma nova cara. O artista plástico Wanderley França finalizou ontem a escultura feita no muro ao lado das bilheterias com a imagem do escudo do Rio Branco e de um tigre, mascote do clube, em alto relevo. Os trabalhos, feitos de forma voluntária pelo artista, tiveram início em junho. A obra já será uma atração à parte para os torcedores que comparecerem ao DV na partida contra o Audax, no próximo sábado.

Segundo França, mesmo antes de ser concluída, a escultura já vinha atraindo olhares de pessoas que passavam pelo local nos últimos dias. “Tem hora que a gente fica admirado com a repercussão. Dias desses passou um senhor que disse que essa obra era a coisa mais linda que ele já viu. Dá pra ver que o camarada é louco pelo Tigre. Todo mundo que passa aqui fica olhando, tira foto. É um grande reconhecimento”, disse o artista, que tem 47 anos e é nascido em Ibiporã (PR). Foto: Renato Piovesan / O Liberal

Enquanto ele fazia os últimos ajustes na obra, ontem à tarde, o elenco voltava aos trabalhos no campo após a vitória sobre o Taboão da Serra. Os reservas e não relacionados fizeram um coletivo contra o time Sub-20 e os titulares participaram de um trabalho à parte com o preparador físico Raul Zácaro. Nesta quarta-feira, o Rio Branco folga na rodada do Grupo 2 da Copa Paulista, quando serão disputados três jogos.