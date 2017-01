Finalista, Messi não comparecerá à premiação da Fifa

Um dos finalistas ao prêmio Melhor do Mundo da Fifa, o argentino Lionel Messi não estará presente na cerimônia desta segunda-feira, em Zurique, na Suíça. Segundo comunicado do Barcelona, apenas os dirigentes do clube comparecerão.

A justificativa oficial dos catalães é de que Messi estará concentrado com o restante do elenco para a partida de quarta-feira, contra o Athletic Bibao, pela Copa do Rei.

“Com o objetivo de priorizar os preparativos para o jogo de quarta-feira contra o Athletic, o Barcelona decidiu que os jogadores reconhecidos no prêmio Melhor do Mundo da Fifa, não viajarão para a cerimônia”, diz o comunicado.

Dono de cinco bolas de ouro, Messi concorre com Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e Griezmann, do Atlético de Madrid. Nesta edição, o português é considerado o favorito para vencer.