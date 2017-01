Final da Copa São Paulo será às 16h de quarta e terá ingressos a partir de R$ 30

A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu encerrar uma tradição de cerca de 15 anos e marcar para as 16h da próxima quarta-feira a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Corinthians e Batatais, no Pacaembu. Desde 2002, com exceção de 2006, todas as decisões aconteceram pela manhã.

Desde 2001, todas as finais no Pacaembu foram realizadas pela manhã. Os únicos jogos disputados à tarde, neste período, foram Portuguesa e Cruzeiro, em 2002, no Canindé, e entre América-SP e Comercial, no Nicolau Alayon, em 2006.

Como tradicionalmente ocorre, a FPF vai cobrar ingresso na decisão, assim como ocorreu no ano passado. As entradas para as arquibancadas verde, amarela e laranja e para o tobogã custarão R$ 30, enquanto que os ingressos de numerada sairão por R$ 50.

Apesar de a FPF ter o mando da partida, definindo local do jogo e preço dos ingressos, por exemplo, os sócios-torcedores do Corinthians terão preferência na compra de tíquetes, já nesta segunda-feira. Só na terça começa a comercialização em postos de venda.