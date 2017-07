Filho e auxiliar de Dorival, Silvestre promete ‘grande trabalho’ no São Paulo

Filho de Dorival Junior e membro da nova comissão técnica do São Paulo, o auxiliar Lucas Silvestre usou as redes sociais para prometer “um grande trabalho” depois de o seu pai ter sido confirmado oficialmente, na última quarta-feira, como novo comandante do time tricolor em substituição a Rogério Ceni, demitido na última segunda.

“É com muita alegria que hoje (quarta) acertamos nossa ida para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Faremos um trabalho com muito empenho, entrega e dedicação para conseguirmos levar esse clube ao caminho das conquistas. Agradecemos à torcida pela recepção, à diretoria pela confiança e com a certeza de que juntos faremos um grande trabalho”, escreveu Lucas Silvestre no Instagram.

Além de Lucas Silvestre, a nova comissão técnica liderada por Dorival no São Paulo terá Celso Resende, preparador físico, e o analista de desempenho Leonardo Porto. Todos serão apresentados oficialmente pelo clube do Morumbi na próxima segunda-feira.