Figueirense e Juventude empatam e ampliam jejum de vitórias na Série B

O time da casa começou a partida tentando tomar a iniciativa, mas irritava sua torcida com muitos erros de passe. Nos contra-ataques, o Juventude aproveitava a velocidade de seus jogadores de frente para criar as principais jogadas de perigo.

O Figueirense, com 17 pontos, não deixa a zona do rebaixamento na rodada e chega a quatro partidas sem vencer. Já o Juventude, apesar de brigar na parte de cima da tabela, completou seis jogos desde a última vitória e perdeu a chance de voltar a figurar no G4, a zona de acesso à primeira divisão.

Em jogo bastante movimentado pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Juventude empataram por 2 a 2, na noite desta terã-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O time catarinense, ameaçado pelo rebaixamento, chegou a liderar o placar por duas vezes, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

Com poucas chances reais de gol, o primeiro tempo se encaminhava para o final com o placar intacto até que, aos 45 minutos, Ferrugem levantou a bola para a área e Zé Eduardo completou de cabeça para abrir o placar.

O empate do Juventude saiu logo no segundo minuto da etapa final. Aproveitando cobrança de escanteio fechada, Lucas se antecipou à marcação e desviou de cabeça no primeiro pau para surpreender o goleiro Saulo.

Aos 21 minutos, o Figueirense respondeu em lance muito parecido. Robinho cobrou escanteio na primeira trave, Zé Antônio desviou de cabeça e o goleiro Oliveira ainda conseguiu defender, mas Henan completou para o fundo do gol.

Mas o Juventude buscou o empate novamente em mais um gol de escanteio. Juninho cobrou, Domingues desviou e Tiago Marques teve que se abaixar para completar de cabeça e dar números finais ao jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 19ª rodada da Série B. O Juventude recebe o Santa Cruz no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), enquanto o Figueirense visita o Paysandu no Mangueirão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 x 2 JUVENTUDE

FIGUEIRENSE – Saulo; Bruno Santos, Marquinhos (Bruno Alves), Leandro Almeida e Juliano; Zé Antônio, Ferrugem (Dudu Vieira) e Patrick; Robinho, Henan e Zé Eduardo (Renan Mota). Técnico: Márcio Coelho (interino).

JUVENTUDE – Oliveira; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço (Maurício); Wanderson (Felipe Lima), Lucas, Leilson e Juninho Silva; Ramon (Caprini) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Zé Eduardo, aos 45 minutos do primeiro tempo. Lucas, aos 2, Henan, aos 21, e Tiago Marques, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Zé Eduardo (Figueirense); Wanderson e Lucas (Juventude).

ÁRBITRO – Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA – R$ 54.435,00.

PÚBLICO – 2.586 pagantes (2.653 total).

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).