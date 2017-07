Fifa multa Federação do Catar por manifestação política de jogadores da seleção

Sede da futura Copa do Mundo de 2022, o Catar foi multado pela Fifa nesta quinta-feira. A federação do país sofreu uma advertência e terá que desembolsar 50 mil francos suíços (cerca de R$ 165 mil) porque jogadores da seleção se manifestaram politicamente durante um jogo, o que é proibido pela entidade máxima do futebol.

De acordo com a denúncia apurada pela Fifa, jogadores exibiram camisetas com referências ao emir do Catar. O fato aconteceu no dia 13 de junho, durante jogo contra a Coreia do Sul, em Doha – o Catar venceu por 3 a 2. Segundo a entidade, houve “exibição de imagem política” e “exibição de conteúdo político”.

As camisetas renderam ainda uma multa de 5 mil francos suíços (R$ 16,5 mil) ao jogador Hasan Alhaydos, por comportamento esportivo inadequado. Ele foi punido por ter exibido a camiseta, por baixo no uniforme, ao comemorar um dos gols da partida.