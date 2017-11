Fifa define divisão das seleções nos potes para sorteio de grupos da Copa de 2018

Com a classificação do Peru à Copa de 2018, definida na última madrugada em um feito que colocou o país sul-americano no principal torneio de seleções do mundo após 36 anos, a Fifa anunciou nesta quinta-feira a divisão das 32 seleções nos quatro potes do sorteio do Mundial da Rússia. A definição das chaves da competição ocorrerá no próximo dia 1º de dezembro, no Kremlin, em Moscou.

O Comitê Organizador para Competições da Fifa havia decidido, em setembro passado, que as nações seriam divididas nos potes (são oito seleções em cada um deles) de acordo com “princípios esportivos”, segundo destacou em nota oficial nesta quinta, e em ordem decrescente, depois dos anfitriões.

LEIA TAMBÉM: Mateus Norton sofre contusão e desfalca o Fluminense contra o Cruzeiro

Desta forma, no pote 1 da Copa estão Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Todas estas seleções serão cabeças de chave no sorteio do próximo dia 1º, com base em suas posições na atualização de outubro passado do ranking da Fifa, exceto a Rússia, que será cabeça de chave apenas por ser o país-sede da competição.