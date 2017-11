Fifa confirma Gary Lineker como um dos comandantes do sorteio da Copa de 2018

A Fifa anunciou oficialmente nesta sexta-feira que Gary Lineker será um dos comandantes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, marcado para ocorrer no próximo dia 1º de dezembro, no Kremlin, em Moscou. A entidade revelou que o ex-atacante da seleção inglesa dividirá com a jornalista russa Maria Komandnaya a condução do evento que será realizado na Rússia.

Artilheiro do Mundial de 1986, no México, Lineker e Komandnaya contarão com outros oito assistentes ajudando no sorteio, sendo um deles o lendário ex-jogador russo Nikita Simonyan, de 91 anos, que foi campeão olímpico pela extinta União Soviética em 1956 e depois defendeu a nação na Copa do Mundo de 1958, vencida pelo Brasil. A Fifa promete revelar o nome dos outros sete assistentes no próximos dias.

LEIA TAMBÉM: Luis Fabiano passa por artroscopia e médicos estimam recuperação em seis semanas

“Como um jogador, tive a sorte de fases finais da Copa do Mundo em duas ocasiões. É muito especial estar envolvido ainda com outra edição do torneio – agora no palco, revelando os resultados do sorteio. Já estive do outro lado, esperando para descobrir quais seriam os meus oponentes, e sei quão empolgante esta ocasião é”, afirmou Lineker, por meio de declarações distribuídas pelo site oficial da entidade que controla o futebol mundial.