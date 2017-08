Fifa anunciará melhor do mundo em outubro e cria novo prêmio para goleiros

A Fifa anunciou nesta quinta-feira os detalhes da próxima festa para entrega do prêmio de melhor jogador do mundo. Depois de definir a alteração da data da premiação, que passa a levar em consideração a temporada europeia e não o ano, a entidade revelou que a próxima cerimônia acontecerá no dia 23 de outubro, em Londres.

Em maio, a entidade decidiu alterar o formato do prêmio dado anualmente ao melhor jogador do mundo e passará a analisar o período que define a temporada europeia, ao invés do desempenho dos atletas no ano. Por isso, em outubro serão anunciados os melhores atletas do futebol entre novembro de 2016 e a metade de 2017.

LEIA TAMBÉM: Início ruim no Campeonato Brasileiro já pressiona Rogério Ceni

Outra novidade anunciada nesta quinta-feira foi a criação de um novo troféu, que também será entregue no dia 23. A Fifa informou que a partir desta edição, premiará o melhor goleiro da temporada. A eleição contará com votos de outros goleiros, de atacantes e de um grupo de “lendas” da entidade.