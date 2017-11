Fifa anuncia banimento de três dirigentes envolvidos em escândalo de corrupção

A Fifa anunciou oficialmente nesta terça-feira o banimento por toda a vida de três dirigentes que se declararam culpados de envolvimento no grande escândalo de corrupção que estourou em 2015 e provocou a prisão de vários cartolas de peso do futebol mundial, entre eles José Maria Marin, ex-presidente da CBF. São eles: o venezuelano Rafael Esquivel e o nicaraguense Julio Rocha, ex-presidentes das respectivas federações de futebol do seus países, e o antiguano Richard Lai, ex-mandatário da associação que comanda a modalidade em Guam.

Proibidos pela Fifa de voltarem a exercer qualquer atividade ligada ao futebol profissional em nível nacional e internacional, os três dirigentes foram condenados pelo Comitê de Ética da entidade após admitirem, durante a investigação que vem sendo realizada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que participaram de diferentes esquemas ilegais de corrupção.

Richard Lai, que também é ex-membro do Comitê de Auditoria e Compliance da própria Fifa, teve investigação aberta contra ele em 28 de abril deste ano e reconheceu ter fraudado relatórios de contas bancárias e transações internacionais em troca de apoio em eleições presidenciais da Fifa e também para ganhar mais poder e influência dentro da entidade que dirigia e do máximo organismo do futebol mundial.