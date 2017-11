Fifa anuncia 98% dos ingressos vendidos em 2ª fase de comercialização para Copa

Um dia após o início da nova fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2018, a Fifa anunciou nesta sexta-feira que já comercializou 98% das entradas à disposição neste estágio de comercialização dos bilhetes. Estão disponíveis, apenas, entradas para torcedores com direito a acesso especial. De acordo com a organização, um total de 159.402 ingressos foram vendidos para fãs de diversos países em 24 horas.

Na nota oficial que divulgou nesta sexta, a Fifa também informou que 51% dos ingressos vendidos até agora foram comprados por torcedores russos, assim como revelou que bilhetes adquiridos por pessoas da Argentina, México, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, China, Austrália, Alemanha e Índia estão junto com a Rússia no Top 10 no ranking de países que adquiriram mais entradas para o Mundial.

A etapa atual de vendas vai até o dia 28 de novembro e está sendo realizada por meio do site oficial da entidade que controla o futebol mundial no link fifa.com/tickets.