Fifa abre ação disciplinar e pode punir Alemanha por cânticos nazistas

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que abriu uma ação disciplinar contra a Federação Alemã de Futebol depois que torcedores da sua seleção nacional entoaram cânticos nazistas durante uma partida contra a República Checa, válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 e disputada na última sexta-feira.

Em seu comunicado, a Fifa indicou que investiga “vários incidentes” e que também abriu uma ação disciplinar contra a Federação Checa de Futebol. As equipes mandantes são as responsáveis pela segurança dos estádios – a partida foi disputada em Praga, tendo terminado com vitória da Alemanha por 2 a 1. As eventuais punições impostas contra as federações deverão ser anunciadas pela Fifa até o final de setembro.

LEIA TAMBÉM: Após 1º gol no Brasileiro, Pimpão ressalta importância de bater Vasco em clássico

Após o incidente, o presidente da Federação Alemã de Futebol, Reinhard Grindel, cobrou um maior controle sobre a distribuição dos ingressos para reduzir a chance de os jogos em solo europeu serem povoados por este tipo de torcedor radical. Na oportunidade, a federação assegurou que os ingressos desses torcedores não foram adquiridos através de seus canais oficiais.