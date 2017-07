Festejado em aeroporto, Anderson Martins é apresentado e comemora volta ao Vasco

Oficializado na semana passada como novo reforço do Vasco, Anderson Martins foi recebido com festa em seu desembarque no aeroporto Santos Dumont, no Rio, nesta segunda-feira, onde chegou a ouvir gritos de “melhor zagueiro do Brasil” por parte dos torcedores. Poucas horas depois, o defensor foi oficialmente apresentado como novo jogador do clube e comemorou o seu retornou ao time, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil em 2011.

Apesar daquela conquista de seis anos atrás, comemorada de forma efusiva pelos torcedores vascaínos, com direito a um desfile em carro aberto dos jogadores pelas ruas do Rio naquela ocasião, Anderson Martins admitiu surpresa com a recepção calorosa desta segunda-feira.

LEIA TAMBÉM: Conmebol amplia prazo para trocas nos inscritos na Libertadores e Sul-Americana

“Eu não tinha noção dessa identificação com a minha pessoa quando eu saí. Foi uma surpresa muito agradável. A gente fica até emocionado por esse carinho. Confesso que não tinha uma emoção dessa há muito tempo, devido ao tempo que fiquei fora. Lá no Catar não tem essa calor, essa ligação do time com a torcida como é aqui”, afirmou o jogador, que completará 30 anos no próximo mês e vinha defendendo o Umm Salal, time catariano.