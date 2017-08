Fellipe Bastos comemora derrota de ex-clube e quer Corinthians ligado

Mesmo sem jogar, o Corinthians teve o que comemorar na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. A derrota do Grêmio por 1 a 0 para o Botafogo fez com que a equipe alvinegra mantivesse a diferença de oito pontos. O volante Fellipe Bastos admitiu que não só acompanhou como comemorou o tropeço do rival, seu ex-clube.

“Importante para a gente é seguir o nosso trabalho, mas também acompanhamos nossos adversários. Eu gosto de ver jogos, vi que o Grêmio perdeu e fiquei feliz. Mas não adianta nada se não fizermos nossa parte contra Chapecoense e Vitória”, disse o jogador corintiano.

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, disse após a derrota para o Botafogo, que deve escalar a “garotada” em algumas rodadas do Brasileirão, dando a entender que vai deixar de lado a competição e dará prioridade para a Copa do Brasil e a Libertadores.