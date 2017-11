Felipe Vizeu e Rhodolfo discutem e quase brigam em campo em vitória do Flamengo

O clima não está nada bom no Flamengo. Mesmo enquanto vencia o Corinthians por 2 a 0, no Rio de Janeiro, em partida neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, após escanteio e perigo de gol em cabeceio livre de Romero para a equipe paulista, O zagueiro Rhodolfo e o centroavante Felipe Vizeu começaram a discutir agressivamente e quase vieram às vias de fato dentro de campo. A discussão teria tido início por um erro no posicionamento da defesa rubro-negra.

Como se não bastasse, no lance seguinte, a defesa corintiana falhou na tentativa de fazer um recuo e Felipe Vizeu aproveitou a oportunidade e ampliou para 3 a 0 para o Flamengo. Durante a comemoração do gol carioca, o atacante fez um gesto obsceno na direção do defensor do mesmo time, que não deixou barato e prometeu resolver as coisas no vestiário. “Eu vou pegar ele”, disse Rhodolfo em resposta a Vizeu.

O árbitro apitou o término do primeiro tempo momentos depois e o clima entre os jogadores do Flamengo continuou tenso. Após a volta dos vestiários, Rhodolfo explicou o ocorrido com o companheiro e minimizou o fato. “Tranquilo, lance de jogo. A gente conversou no vestiário”.