Felipe Melo volta atrás sobre áudio, mas nega desculpas a Cuca

O volante Felipe Melo voltou ao Palmeiras nesta segunda-feira com uma entrevista coletiva breve, de 12 minutos, e com respostas curtas. Após ficar afastado por um mês por ter se desentendido com o técnico Cuca, o jogador de 34 anos afirmou ter resolvido todas as pendências com o clube e garantiu estar à disposição para trabalhar, mas negou ter pedido desculpas ao treinador.

O afastamento dele se deu após um áudio em que o jogador chamava o técnico de mau caráter e covarde. A gravação foi logo depois de uma briga no vestiário do Mineirão, em 26 de julho, após eliminação para o Cruzeiro, na Copa do Brasil. “O que tinha de ser conversado, já foi. Falei com o próprio treinador. Expus tudo o que pensava dele. O áudio foi uma situação depois do meu afastamento. O importante é que conversei com ele, a gente se acertou. O que saiu no áudio eu não acho dele, não foi de coração”, disse.

LEIA TAMBÉM: Zagueiro Juninho dá susto e deixa treino mais cedo

Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

Em outro trecho da entrevista coletiva, Felipe Melo interrompeu uma pergunta e deixou claro ter ajeitado a situação no clube com um pedido de desculpas endereçado ao Palmeiras, e não diretamente ao treinador. “Para o Cuca, não. Não disse que pedi desculpas ao Cuca”, afirmou o jogador. Antes do Palmeiras, os dois haviam trabalhado juntos e tido problemas no Grêmio, em 2004.