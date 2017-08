Felipe Melo vê histórico de atritos com Cuca pesar e fica perto de dar adeus

Uma longa história de desentendimentos entre o técnico Cuca e o volante Felipe Melo, agravada por um incidente na semana passada, culminaram com o fim da passagem do jogador pelo Palmeiras. No choque de duas personalidades fortes, pesou a vontade do treinador sobre a do jogador, que deve ser negociado com outra equipe brasileira.

A reportagem do Estado apurou que os atritos começaram bem antes da última sexta-feira, data do afastamento do jogador. Os dois já tinham trabalhado juntos no Grêmio, em 2004. Na época, Cuca dirigiu o clube por 46 dias, lidou com a ameaça de rebaixamento e um ambiente conturbado por desentendimentos com vários jogadores, entre eles Felipe Melo, à época com apenas 21 anos.

Cuca assumiu ao Palmeiras pela segunda vez em maio, já preocupado com Felipe Melo. O técnico considera o volante alguém com ascendência muito forte no ambiente do elenco, por ser capaz de atrapalhar a voz de comando. Fora isso, o treinador analisou que o atleta não se encaixava na proposta de jogo pensada para a equipe.