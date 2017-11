Felipe Melo promete comemorar vitória do Palmeiras com vinho e ‘sem vazar áudio’

Uma das novidades do Palmeiras para enfrentar o Flamengo neste domingo, no Allianz Parque, o volante Felipe Melo comemorou a boa atuação, o retorno ao time titular e prometeu celebrar a vitória por 2 a 0 sobre o rival carioca bebendo vinho, mas sem exageros.

“Se a gente vencer tudo vai ficar mais tranquilo para trabalhar. Hoje (domingo) vou poder tomar um vinhozinho, ou uma champagne, sem vazar áudio, né, que é o mais importante”, disse, sorrindo, logo em seguida.

LEIA TAMBÉM: Com um a menos desde o 1º tempo, Milan segura empate com o Genoa no Italiano

O volante se refere a um áudio, em agosto, em que ele xingava o técnico Cuca e dizia que iria deixar o clube. No áudio, que ele enviou para um amigo e vazou, o atleta ainda dizia sobre a possibilidade de jogar no Flamengo. Após muita confusão com o assunto, ele pediu desculpas ao treinador, mas acabou sendo afastado e só voltou a ser relacionado para as partidas um tempo depois.