Felipe Melo pede para palmeirenses apoiarem Roger Machado e Lucas Lima no clube

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, foi o escalado pelo clube para conceder entrevista coletiva nesta quinta-feira e usou a popularidade que tem com o torcedor para fazer dois apelos. O primeiro foi o de pedir apoio ao técnico Roger Machado, contratado pelo clube na última quarta. O outro foi para os palmeirenses receberem bem a possível contratação do meia Lucas Lima, do Santos.

“A torcida tem que abraçar o Roger, não pode ter ‘mimimi’. No tempo em que estive na Europa, o Luis Enrique foi massacrado quando treinou a Roma, diziam que não servia para o clube. Aí ele saiu de lá, foi para o Barcelona e ganhou a Liga dos Campeões. A oportunidade tem que ser dada a quem trabalhou, estudou e jogou futebol”, disse o jogador. O palmeirense disse ser favorável à vinda do jovem treinador por ter aprovado os trabalhos anteriores dele.

Felipe Melo lembrou que o Grêmio atual, finalista da Copa Libertadores, deve muito à passagem de Roger Machado no clube entre 2015 e 2016. “Se a torcida abraçar o Roger, vai abraçar também os jogadores. Temos que receber bem que está chegando e está conosco. A desconfiança vai embora conforme você vence os jogos”, disse. “Se há troca de treinador, a culpa é de nós, jogadores. Roger é um cara muito sério, profissional e tem uma ideia de jogo muito clara”, comentou.